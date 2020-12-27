Ибрагимович назвал единственного футболиста сильнее него: это не Роналду или Месси

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, роскошный гол которого признан лучшим в 25-летней истории американской MLS, где он выступал в составе «Лос-Анджелес Гэлэкси», никогда не отличался особой скромностью.

Вот и на этот раз 39-летний форвард на вопрос о лучшем футболисте всех времен, кроме него самого, назвал далеко не бьющих все возможные рекорды Лионеля Месси и Криштиану Роналду. «Марадона — лучший футболист всех времен. Единственный, кто лучше меня», — поведал Златан в интервью La Gazzetta Dello Sport.

Не обошел стороной швед и тему Рождества, признавшись, что больше любит дарить подарки, чем получать. «Я никогда ничего не прошу себе на Рождество. Я сам Санта Клаус. Я приношу подарки всем своим 27 детям — двое из них в Швеции (у футболиста подрастают сыновья — 14-летний Максимиллиан и 12-летний Винсент. — Авт.), а остальные 25 — на базе Миланелло», — отметил нападающий, забивший в нынешнем сезоне серии А уже 10 мячей.

Кстати, себя любимого швед никогда не обделит. По случаю своего 39-летия (3 октября) футболист сделал дорогую покупку, приобретя новенький Porsche 911 Heritage Design Edition и похваставшись обновкой на своей странице в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женатому Ибрагимовичу приписывают роман с итальянской красавицей-журналисткой.

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