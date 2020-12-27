Милевский рассказал, сколько готов заплатить, чтобы вернуться в «Динамо»

Нападающий Артем Милевский, подписавший контракт с новичком украинской премьер-лиги «Минаем» из села на Закарпатье, признался, что очень хотел бы вернуться в «Динамо», в составе которого выступал с 2002-го по 2013-й. При этом футболист даже готов серьезно раскошелиться, если такая возможность подвернется.

«Клуб „Динамо“ (Киев) для меня практически все. Это история, победы, стадионы, база, эмоции, залеты… Конечно, предложение от клуба мне уже не поступит, но я бы с удовольствием приехал и остался там на недельку. Просто пожить, покушать, встретить всех. Да, ребята там уже другие, но есть же администраторы, на ресепшне люди, водитель автобуса, те, кто за полями ухаживает. Я просто неделю бы там пожил, раздал бы каждому по 50−100 долларов — только чтобы меня поселили там. Я с огромной радостью это все воспринимаю, это кайф был бы», — поделился своими желаниями Артем в интервью программе «Футбольный формат», выходящей на телеканале «Эспрессо».

Отметим, что за период выступлений в киевском «Динамо» Милевский трижды стал чемпионом Украины, четыре раза завоевал национальный Кубок и еще три раза — Суперкубок страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Милевский будет получать в «Минае» сто тысяч гривен в месяц.

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