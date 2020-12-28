Уйти или остаться: Месси высказался о своей дальнейшей карьере в «Барселоне»

Многолетний лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси, голевой рекорд которого пытается оспорить бывший клуб легендарного Пеле, находится на раздорожье и не знает, где продолжит карьеру по окончанию сезона-2020/2021.

«Пока у меня нет никаких конкретных предложений и планов, я буду ждать до конца сезона. Важно думать о команде, закончить сезон, думая о том, как постараться добыть трофеи, не отвлекаясь на другие вещи. Я не знаю, что произойдет. Я сосредоточен на том, что есть сейчас, и что можно сделать за эти шесть месяцев. Я не думаю о том, что будет в конце сезона, и будет не очень правильно рассказывать, что я собираюсь делать дальше, ведь я сам этого не знаю. Я не знаю, уйду я или нет, но если уйду, то предпочел бы сделать это самым лучшим способом.

Говоря гипотетически, я хотел бы когда-нибудь вернуться сюда, работать в клубе, внести свой вклад. «Барселона» намного важнее любого игрока. Естественно, даже важнее меня. И я надеюсь, что новый президент хорошо сделает свою работу, чтобы помочь нам снова завоевывать большие трофеи", — откровенно рассказал Лео в интервью испанскому изданию AS.

Отметим, что Месси, перед началом нынешнего сезона изъявлявший желание покинуть «Барселону», в которой он провел 20 лет, причем настроен был довольно решительно, сыграл за каталонцев в нынешнем сезоне 18 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пеле, Марадона, Месси и Роналду, вошли в сборную мира всех времен.

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