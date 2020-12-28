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Спорт

«Маму нужно слушать»: украинского чемпиона мира отругали за нецензурщину в прямом эфире

13:20 28 декабря 2020
Евгений Хитров

32-летний украинский боксер Евгений Хитров (20 побед на профессиональном ринге, 17 из них — нокаутом, 2 поражения) получил «на орехи» от собственной матери.

Наш соотечественник общался в прямом эфире в Instagram с молдавским боксером Виктором Ялымовым. В один из моментов, вспоминая свой переход из любителей в профессионалы, уроженец Кривого Рога на эмоциях стал использовать слишком много нецензурных выражений, и эфир на несколько десятков секунд прервался.

«Прошу прощения. Позвонила мама и сказала, чтобы я не ругался в прямом эфире. Поэтому теперь я буду без матов. Тысяча извинений. Вот что значит мама — сказала, и сын больше не ругается», — объяснил свое краткосрочное отсутствие Евгений.

Осторожно, нецензурная лексика (18+)

Отметим, что Хитров начал свою профессиональную карьеру в 2013 году, до этого став чемпионом мира в Баку-2011 и вице-чемпионом Европы в Минске-2013. Свой последний на данный момент бой украинец провел в ноябре 2019-го, победив в США техническим нокаутом в третьем раунде Эрнеста Амузу из Ганы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Дмитрий Митрофанов завоевал первый чемпионский титул в профессиональной карьере.

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