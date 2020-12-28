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Спорт

Пес-весельчак с бутсой в зубах прервал футбольный матч: история получила продолжение

9:03 29 декабря 2020
Пес прервал матч чемпионата Боливии по футболу

Матч элитного дивизиона чемпионата Боливии по футболу между «Стронгестом» и «Насьоналем» (3:0) на 20-й минуте второго тайма прервала бездомная собака. Причем пес выбежал на поле с бутсой в зубах и вскоре, усевшись на траву, принялся грызть обувь, украденную у запасного голкипера гостевой команды.

Футболист «Стронгеста» Рауль Кастро быстро нашел с собакой общий язык и вынес весельчака с поля, передав его полицейскому.

Но, как оказалось, самое интересное произошло после. По информации paginasiete.bo, через два дня фото собаки появилось в интернете. Ее нашли в центре Ла-Паса с травмами. Вероятно, пса сбила машина. Об этом узнал тот самый Кастро и пообещал взять собаку к себе, как только она поправится. Пока же 31-летний футболист, отправляясь на выездной матч, перевел приюту «Ни одной лапой меньше» деньги на лечение пса, получившего кличку Качито.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что турецкий пес прервал поединок с участием украинской команды.

Фото paginasiete. bo, RRSS

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