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Спорт

Футболист-легионер киевского «Динамо» впервые стал отцом: милые фото малыша

20:44 28 декабря 2020
Карлос де Пена с сыном

В воскресенье, 27 декабря, пополнение произошло в семье уругвайского полузащитника киевского «Динамо» Карлоса де Пены. Супруга футболиста Элайза родила сына, которого счастливые родители назвали Хуаном Крусом.

Карлос, находящийся в отпуске на родине, поделился радостной новостью на своей странице в Instagram, при этом не став скрывать и самого малыша.

«Добро пожаловать, Хуан Крус, будь стойким, путешествие начинается. Отдельно хотел бы поблагодарить свою жену Эли. То, что ты заставила меня пережить, было чем-то необъяснимым. Спасибо за эти девять месяцев. Уверен, что ты будешь прекрасной матерью для нашего малыша. Теперь нас трое, и давай наслаждаться этим временем вместе. Люблю», — написал уругваец, прикрепив милые новорожденного.

Добавим, что де Пена провел в нынешнем сезоне за «Динамо» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 5 мячей и стал обладателем Суперкубка Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская теннисистка Ольга Янчук родила футболисту «Динамо» Жерсону Родригесу сына.

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