Пидручный второй год подряд выиграл конкурс стрелков «Рождественской гонки»

В понедельник, 28 декабря, прошла традиционная биатлонная «Рождественская гонка». Выставочные соревнования из-за пандемии коронавируса могли и вовсе отменить, но ограничились лишь сменой места проведения и переносом в связи с карантинными ограничениями со стадиона «Ауф Шальке» в Гельзенкирхене, где гонка проводилась последние 18 лет, в Рупольдинг.

Украинские биатлонисты уже побеждали в «Рождественской гонке»: в 2008 году на высшую ступень пьедестала почета поднялись Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м — Валя Семеренко и Сергей Семенов. На этот раз честь Украины отстаивали Дмитрий Пидручный, в прошлом году ставший в паре с Анастасией Меркушиной вице-чемпионом, и Вита Семеренко. «Специально к Рождественской гонке готовиться не будем, думаю, что она не навредит. Рупольдинг достаточно близко от Обертиллиаха — два-три часа езды. Поэтому мы с утра выедем, проедем гонку и вернемся в Обертиллиах — это как скоростная тренировка на сборах, а лучшая тренировка — это соревнования», — говорил перед стартом наш чемпион мира-2019 в эфире «Суспільне Спорт».

Наши соотечественники прекрасно начали гонку с масс-стартом, которая прошла под обильным снегопадом, по очереди «чисто» отработав на первых стрельбищах. А вот затем начались проблемы, и затем с шестью промахами на восьми огневых рубежах (0+0+1+2+1+0+1+1) Пидручный и Семеренко финишировали пятыми с отставанием от лидирующих россиян в 1:17,1 сек.

Видео гонки с масс-стартом можно посмотреть по этой ссылке.

Дальше, согласно регламенту «Рождественской гонки», время отставания от лидера сокращалось вдвое, и все участники вышли на гонку преследования. И здесь россияне в составе Матвея Елисеева и Евгении Павловой отстояли свои позиции, опередив ближайших преследователей, немцев Пройсс/Шемппа и Херрманн/Долля, на 7,1 и 25,1 секунд. А вот украинцы скатились еще дальше и в итоге скатились на девятое место (отставание — 2:39,6 сек), опередив в итоговом протоколе лишь не финишировавших шведских биатлонистов.

Видео гонки преследования можно посмотреть по этой ссылке.

Впрочем, без призов наши соотечественники не остались. Дмитрий Пидручный второй год подряд стал лучшим в дуэльной стрельбе, опередив в этой дисциплине итальянку Доротею Вирер и швейцарку Лену Хекки.

Отметим, что победители «Рождественской гонки» пополнят свой бюджет на 14 тысяч евро призовых, вице-чемпионы станут богаче на 11 тысяч в евровалюте, бронзовые призеры — на 7 тысяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская биатлонистка Ольга Абрамова родила дочь, а чемпионка Европы Юлия Журавок сообщила о беременности.

Фото biathlon.com.ua

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