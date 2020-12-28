Златан Ибрагимович вложил 3 млн евро в охоту и рыбалку

Легендарный форвард «Милана» 39-летний Златан Ибрагимович, гол-красавец которого признан лучшим в 25-летней истории MLS, сделал себе оригинальный подарок на Рождество, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции, который вернется в строй после травмы примерно в середине января, приобрел на родине участок леса площадью около 1000 гектаров, расположенный в горах на границе Швеции и Норвегии недалеко от горнолыжного курорта Оре.

Отмечается, что Ибрагимович заплатил за лесной участок с несколькими домами и коттеджами 3 млн евро и сможет использовать этот район для катания на снегоходе, а также для охоты и рыбалки, на которые у знаменитого футболиста есть разрешение.

Кстати, это далеко не первая необычная покупка знаменитого шведа. Несколько лет назад Златан купил в центре Стокгольма… евангелистскую церковь, превратив ее в жилой комплекс.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан Ибрагимович во время отпуска поймал огромную рыбу-меч.

Фото Instagram



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