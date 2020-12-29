В Турции футболист нарвался на нелепое удаление с поля из-за мобильного телефона

В перерыве матча элитного дивизиона чемпионата Турции по футболу между «Бешикташем», игроки которого массово переболели коронавирусом, и «Сисасспором» (3:0) разгорелся скандал.

Уходя в раздевалку (при счете 1:0), капитан гостей Хакан Арслан решил доказать арбитру встречи Арде Кардешлеру, что тот в первом тайме ошибочно засчитал гол «Бешикташа». Дескать, во время атаки стамбульцев мяч ушел за пределы поля. В качестве доказательства защитник «Сивасспора» показал стоп-кадр момента на телефоне, за что сразу же получил желтую карточку.

Решение служителя Фемиды настолько возмутило капитана гостей, что тот швырнул «мобильник» на землю и зарядил ногой по стульчику, за что был моментально награжден вторым «горчичником» и удален с поля.

«Когда я увидел фотографию на телефоне, мне захотелось показать ее судье. Он не стал смотреть, я потерял самообладание и швырнул телефон. Я не контролировал себя», — заявил после финального свистка Хакан Арслан.

Получив численное преимущество, «Бешикташ» с экс-динамовцем Домагоем Видой в «основе» благодаря голам на 84-й и 90+2-й минутах довел дело до разгрома и поднялся в турнирной таблице чемпионата Турции на второе место (одно очко отставания от «Галатасарая»). «Сивасспор» же, цвета которого защищает арендованный у «Шахтера» форвард Оларенваджу Кайоде, уже заявил о намерении оспорить удаление с поля своего капитана и идет на 15-й позиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Милевский и его одноклубники призывали арбитра назначить пенальти с помощью «мобилки».

Фото fanatik.com.tr

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