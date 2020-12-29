Уроженец Израиля: стало известно имя лучшего футболиста Украины 2020 года

Во вторник, 29 декабря, популярный портал zbirna.com обнародовал итоги референдума по определению лучшего футболиста украинской премьер-лиги 2020 года по итогам опроса игроков и главных тренеров команд элитного дивизиона.

В уходящем году признания коллег по футбольному ремеслу удостоился 23-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков, прервавший пятилетнюю гегемонию игроков «Шахтера» и впервые ставший победителем референдума.

В ходе голосования родившийся в Израиле футболист (там играл его отец) набрал 197 очков, опередив прошлогоднего лауреата бразильского полузащитника «Шахтера» Тайсона (112 баллов) и нынешнего лучшего бомбардира УПЛ иранского форварда «Олимпика» Захедитабара Шахаба (91).

Отметим, что в 2020 году Виктор Цыганков в составе «Динамо» выиграл Кубок Украины, стал обладателем Суперкубка страны, а также пробился в Лигу чемпионов.

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В уходящем году Виктор Цыганков выиграл с «Динамо» Кубок и Суперкубок Украины, а также пробился в Лигу чемпионов

В топ-десятку по итогам опроса также вошли: Николай Шапаренко («Динамо», 83), Владислав Кочергин («Заря», 67), Виталий Буяльский («Динамо», 48), Николай Матвиенко («Шахтер», 48), Манор Соломон («Шахтер», 42), Виталий Миколенко («Динамо», 39) и Марлос («Шахтер», 31).

Отметим, что за 26 лет существования референдума (до 2016-го опрос проводила газета «Команда») лучшими признавались 19 футболистов из четырех клубов:

1995-й — Юрий Калитвинцев («Динамо»);

1996-й, 1998-й, 1999-й — Сергей Ребров («Динамо»);

1997-й — Андрей Шевченко («Динамо»);

2000-й — Андрей Воробей («Шахтер»);

2001-й, 2003-й — Валентин Белькевич («Динамо»);

2002-й — Анатолий Тимощук («Шахтер»);

2004-й — Александр Рыкун («Днепр»);

2005-й — Олег Гусев («Динамо»);

2006-й, 2007-й — Сергей Назаренко («Днепр»);

2008-й — Жажа («Металлист»);

2009-й — Артем Милевский («Динамо»);

2010-й — Андрей Пятов («Шахтер»);

2011-й, 2014-й — Андрей Ярмоленко («Динамо»);

2012-й — Генрих Мхитарян («Шахтер»);

2013-й — Евгений Коноплянка («Днепр»);

2015-й — Алекс Тейшейра («Шахтер»);

2016-й, 2017-й, 2018-й — Марлос («Шахтер»);

2019-й — Тайсон («Шахтер»);

2020-й — Виктор Цыганков («Динамо»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Виктор Цыганков переболел коронавирусом.

Фото Instagram, ФК «Шахтер»

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