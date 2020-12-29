«Наконец-то!»: жена капитана «Динамо» блеснула формами на Мальдивах

Футболисты лидера чемпионата Украины киевского «Динамо», узнавшего соперника в 1/16 финала Лиги Европы, в большинстве своем проводят зимний отпуск в теплых краях. К примеру, капитан команды Виктор Цыганков, признанный лучшим игроком УПЛ 2020 года, уже вернулся с девушкой из Мексики, а у Карлоса де Пены приятные хлопоты в родном Уругвае — у него накануне родился сын. А вот капитан «бело-синих» Сергей Сидорчук, переболевший в ноябре коронавирусом, вместе с женой и тремя детьми только-только отправился отдыхать на Мальдивы.

«Наконец-то!», — написала в Instagram многодетная мать Анна Сидорчук, пребывающая, судя по фото с островов, в потрясающей форме.

Одними из первых обворожительную фигуру подруги оценили в комментариях под снимками жены экс-футболистов «Динамо». «Красотка!» — отметила Анна Реброва, «Огонь!» — написала Анна Кравец.

Отметим, что Сергей Сидорчук и его возлюбленная родом из Запорожья. Футболист встречался с Аней несколько лет, а потом сделал предложение руки и сердца в Доминиканской Республике. В феврале 2014-го они сыграли свадьбу в Запорожье. Пара воспитывает трех детей — 5-летнюю Киру и 3-летних двойняшек Николь и Никиту.

Сергей и Анна воспитывают трех детей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Сидорчук получил серьезную травму в матче с «Зарей».

Фото Instagram

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