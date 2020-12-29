28.09 / 28.34 34.10 / 34.59
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Тренер Али Башир назвал причину расставания с Усиком

16:02 29 декабря 2020
Александр Усик и Джеймс Али Башир

Бывший наставник легендарных украинских боксеров Владимира Кличко и Александра Усика — Джеймс Али Башир, который после жестокого избиения в прошлом году перенес инсульт, назвал причину расставания с олимпийским чемпионом Усиком.

«Нельзя тренировать бойца, когда он слушает еще двух-трех человек параллельно, — заявил 69-летний Джеймс Али Башир в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING. — Я тренировал его в зале, но потом он проводил вечер с другими людьми из лагеря. Они были все время вместе, пока на следующий день он не возвращался на тренировку. Они имели доступ к его ушам, говорили, что ему нужно сделать.

Как можно подготовить боксера, когда он слушает других? У всех этих людей, которых он слушает, вместе нет даже 20 лет опыта в боксе, но они говорят ему, что и как необходимо делать.

В большинстве случаев боксеры прислушиваются, не только Александр Усик, но и другие. Они слушают людей, не причастных к боксу, у которых нет опыта ни в ринге, ни за его пределами. У меня есть опыт и там, и там. Я делаю это 51 год своей жизни. Если ты принимаешь то, чему я тебя обучаю, то можешь двигаться вперед".

Напомним, что Али Башир, тренировавший также Леннокса Льюиса, Шеннона Бриггса и Эдди Чемберса, в 2016 году привел Усика к первому чемпионскому титулу после победы над поляком Кшиштофом Гловацки. А в начале 2017-го боксер прекратил сотрудничество с американцем. Сейчас Али Башир тренирует еще одного украинского супертяжа Владислава Сиренко, который 13 декабря завоевал пояс WBC Asia.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик победил в Лондоне британца Дерека Чисору.

Фото k2ukraine.com

11

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Кошевой

«Квартал 95» «надоел» зрителям

Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана внезапно опубликовала откровенное фото

Камалия

«Скоро сделаю заявление»: Камалия обеспокоила фанатов из-за посещения онкоцентра

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер