Тренер Али Башир назвал причину расставания с Усиком

Бывший наставник легендарных украинских боксеров Владимира Кличко и Александра Усика — Джеймс Али Башир, который после жестокого избиения в прошлом году перенес инсульт, назвал причину расставания с олимпийским чемпионом Усиком.

«Нельзя тренировать бойца, когда он слушает еще двух-трех человек параллельно, — заявил 69-летний Джеймс Али Башир в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING. — Я тренировал его в зале, но потом он проводил вечер с другими людьми из лагеря. Они были все время вместе, пока на следующий день он не возвращался на тренировку. Они имели доступ к его ушам, говорили, что ему нужно сделать.

Как можно подготовить боксера, когда он слушает других? У всех этих людей, которых он слушает, вместе нет даже 20 лет опыта в боксе, но они говорят ему, что и как необходимо делать.

В большинстве случаев боксеры прислушиваются, не только Александр Усик, но и другие. Они слушают людей, не причастных к боксу, у которых нет опыта ни в ринге, ни за его пределами. У меня есть опыт и там, и там. Я делаю это 51 год своей жизни. Если ты принимаешь то, чему я тебя обучаю, то можешь двигаться вперед".

Напомним, что Али Башир, тренировавший также Леннокса Льюиса, Шеннона Бриггса и Эдди Чемберса, в 2016 году привел Усика к первому чемпионскому титулу после победы над поляком Кшиштофом Гловацки. А в начале 2017-го боксер прекратил сотрудничество с американцем. Сейчас Али Башир тренирует еще одного украинского супертяжа Владислава Сиренко, который 13 декабря завоевал пояс WBC Asia.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик победил в Лондоне британца Дерека Чисору.

Фото k2ukraine.com

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