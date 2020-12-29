Шапаренко — модельер, Гармаш — директор психбольницы, — Караваев «трудоустроил» партнеров по «Динамо»

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев, женившийся летом второй раз, в шутку подобрал профессии своим друзьям-одноклубникам, когда те завершат карьеру.

«Миколенко — рыбак. Есть такая профессия? Будет ловить рыбу и поставлять ее в супермаркеты, — рассказал Александр Караваев в интервью SportArenaTV. — Во время отпуска поехал на зимнюю рыбалку. Бедная его девушка, ей бы на песочке полежать и позагорать. Какая рыбалка?

Гармаш мог бы стать директором психлечебницы, заведовал бы ими всеми, руководил. Это его, кажется. Также мне кажется, что он депутат: пошел бы главой Верховной Рады и всех бы там построил. Мы ему еще придумаем слоган на выборы.

Шапаренко будет модельером. Он и Миколенко по-молодежному одеваются, стильно. Это я не критикую, не говорю, что правильно или неправильно, что нравится или не нравится. Лично я больше люблю классику, что-то легкое или спортивное. А Шапаренко любит красиво выглядеть, прическа та же.

Беседин был бы директором завода стройматериалов. Я просто сказал, не знаю. Он просто такой мощный, крепкий. Бущан на Привоз поедет. Будет как эти на пляже: «Покупаем кукурузу и все такое». А вот Денис Попов будет заведовать охранной фирмой".

Напомним, что футболисты «Динамо», которым 18 и 25 февраля предстоят матчи 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Брюгге», выйдут из отпуска 11 января и проведут два тренировочных сбора — в ОАЭ и Турции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Динамо» Виктор Цыганков признан лучшим футболистом УПЛ 2020 года.

Фото ФК «Динамо»

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