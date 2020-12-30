Отстранение и штраф: Яремчука наказали за первую красную карточку в Бельгии

Футболист «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук, который в начале года перенес операцию, подвергся наказанию со стороны Бельгийской футбольной ассоциации за удаление с поля на 21-й минуте в матче чемпионата страны против «Кортрейка» (0:1), сообщает Twitter организации.

По решению дисциплинарной инстанции, нападающий пропустит следующий поединок своей команды против «Беерсхота» (10 января), а также заплатит штраф в размере 1 тысячи евро. Еще на одну встречу экс-футболист «Динамо» и «Александрии» дисквалифицирован условно. Если до конца 2021 года Яремчук заработает еще одну красную карточку в чемпионате Бельгии, то к гипотетическому наказанию автоматически добавится штраф в размере 500 евро и и одна игра дисквалификации.

Кстати, «Гент», занимающий в чемпионате страны 9-е место, уже заявил, что не будет оспаривать наказание лучшего бомбардира команды (первая красная карточка украинца в Бельгии). Кстати, по словам наставника «Гента» Хейна Ванхазебрука, агрессивное поведение украинца было вызвано тем, что пострадавший серб Петар Голубович ранее словесно оскорбил форварда.

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний Роман Яремчук в 15 поединках чемпионата страны забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Сообщается, что форвард не прочь покинуть «Гент» уже зимой. В частности, его фамилия фигурирует в шорт-листе итальянской «Ромы», которую тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Яремчук переболел COVID-19.

Фото ФК «Гент»

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter