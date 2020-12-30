«Надеюсь, жена не видела»: известный футболист, празднуя гол, снял трусы прямо на поле

Матч чемпионата Парагвая по футболу между «Либертадом» и «Гуарани» (1:3) завершился скандалом, в эпицентре которого оказался 33-летний нападающий гостей Рауль Бобадилья, ранее целых 12 сезонов отыгравший в Европе.

Во время празднования третьего гола своей команды на 86-й минуте форвард «Гуарани» устроил настоящий стриптиз, стянув с себя не только футболку, но и частично — трусы, обнажив мужское достоинство.

Арбитр оставил этот эпизод без внимания, лишь выписав нарушителю «горчичник» за снятую футболку. Но когда фото и видео «стриптизера» разлетелось по сети, Федерация футбола Парагвая открыла против Бобадильи дисциплинарное дело. Теперь опытному форварду грозит длительная дисквалификация.

Сам же Бобадилья сожалеет о своем поступке, хотя и пытается перевести все в шутку.

«Я сожалею о своем праздновании, я не должен был этого делать. Надеюсь, моя жена ничего не видела, но если она и заметила, то должна сохранять спокойствие. Это все ее, а не ничье другое», — заявил экс-футболист сборной Парагвая.

Отметим, что большую часть своей карьеры родившийся в Аргентине Рауль Бобадилья провел в Европе, выступая за «Грассхоппер», «Арис» «Янг Бойз», «Базель», «Боруссию» (Менхенгладбах) и «Аугсбург». В частности, в футболке «Янг Бойз» форвард оформил хет-трик в матче Лиги Европы против «Удинезе», а в составе «Базеля» стал чемпионом Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду отпраздновал гол за «Ювентус» поцелуем с одноклубником.

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