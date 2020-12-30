Кирпичи — на голову: экс-футболист серьезно пострадал во время землетрясения в Хорватии

Бывший футболист ряда хорватских клубов 48-летний Даниель Кукич серьезно пострадал накануне во время разрушительного землетрясения в городе Сисак. Врачи одной из больниц Загреба борются за его жизнь, сообщает jutarnji.hr.

— Мне очень плохо, ситуация крайне тяжелая. Мой сын борется за свою жизнь, — рассказал изданию отец пострадавшего, 71-летний бывший футбольный арбитр Душан Кукич. — Даниель был на работе, он менеджер автосалона. Когда сын шел по улице, произошло землетрясение. Из одного здания на него упали кирпичи, прямо на голову. В моем доме многое разрушено, при этом ни я, ни моя жена, у которой тяжелая болезнь сердца, не пострадали. Главное сейчас — спасти сына. Больница в Сисаке разрушена, поэтому Даниеля отвезли в Загреб. Это — катастрофа, словно фильм ужасов.

Отметим, что в годы карьеры Даниель Кукич выступал за «Сегесту», «Славонию», TŠK и «Камен Инград», в том числе в высшем дивизионе чемпионата Хорватии. В частности, в футболке «Сегесты» он сыграл более 150 матчей, добравшись с командой до финала Кубка Интертото-1996/1997, проигранного датскому «Силькеборгу».

После завершения карьеры Даниель Кукич играл за команды ветеранов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Хорватии третьи сутки подряд продолжаются землетрясения.

Фото 24sata. hr, jutarnji. hr

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