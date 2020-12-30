«Ворскла» усилилась футболистом европейской сборной, подрабатывавшим учителем за 39 евро в час

Финалист Кубка Украины полтавская «Ворскла», занимающая в турнирной таблице УПЛ пятое место, усилила свои ряды очередным новичком. Вслед за чемпионом мира U20 Георгием Цитаишвили команду Юрия Максимова пополнил один из лидеров сборной Люксембурга, 24-летний центральный полузащитник Оливье Тилль, с которым подписан контракт на два года, сообщает официальный сайт клуба.

«Привет, друзья. Меня зовут Оливье Тилль. Я подписал контракт с украинским клубом „Ворскла“. Буду рад увидеть вас в январе. Надеюсь, мы хорошо вместе проведем время и одержим много побед. Скоро увидимся», — цитирует Оливье Тилля Twitter ФК «Ворскла».

Последней командой игрока была российская «Уфа», которую он покинул в октябре в статусе свободного агента. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1 млн евро (дороже Тилля в сборной Люксембурга лишь трое: полузащитник «Майнца» Леандро Баррейро — 4 млн евро, его родной брат Венсан Тилль из «Насьонала» — 1,8 млн и форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригес — 1,5 млн).

Также Тилль выступал за люксембургские «Прогрес» (19 мячей и 17 ассистов в 85 матчах) и «Роданж 91» (15 мячей и 9 результативных передач в 57 встречах). В футболке сборной Люксембурга талантливый полузащитник провел 27 мячей и забил два мяча.

Кстати, Оливье Тилль родился и вырос в уникальной футбольной семье. Его отец Серж в 1990-е годы играл за сборную Люксембурга на позиции форварда, а мать Фельтген с 2008 по 2013 годы была вратарем женской футбольной команды страны. Кроме того, братья Оливье — 27-летний Себастьен («Тамбов», Россия) и 20-летний Венсан («Насьонал», Португалия) — также играют за сборную Люксембурга (39 поединков и четыре мяча на двоих). Кстати, в семье Тилль есть еще самый младший сын — Марек, но ему пока только 11 лет.

Братья Тилль

Отметим, новичок «Ворсклы» знает французский, люксембургский, немецкий, английский и итальянский языки, а также немного русский. В свое время Оливье даже подрабатывал на родине учителем немецкого. За 39 евро в час.

Кстати, посмотрите, какой гол-красавец ударом с центра поля забил в 2007 году отец Тилля в одном из матчей чемпионата Люксембурга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ворскла» сенсационно прекратила борьбу в Кубке Украины.

Фото Instagram

74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter