Экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко зацепил россиян высказыванием о сале и борще

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко, живущий с супругой и двумя дочерьми в столице России, в интервью россСМИ рассказал, что считает борщ украинским блюдом.

«Конечно, для меня борщ — украинское блюдо. Как и сало, — приводит слова Максима Калиниченко «Р-Спорт». — Украина ассоциируется с этими блюдами. И я как украинец не могу отдать первенство по борщу кому-то другому. Лучший борщ готовят супруга и мама. В России же первое блюдо — это щи, и уже потом все остальное. Уверен, что в Twitter мне прилетит за это высказывание, и даже пришлют кучу ссылок на первое упоминание борща в России, ведь человеческая сущность настолько многогранна, что ты думаешь, что видел уже все в жизни, но снизу начинают стучать.

Существуют ли легальные способы поставки сала в Россию? Наверное. Но со всеми историями с границей стало не очень удобно. Можно пойти в магазин или на рынок, но здесь сало совсем другое, поэтому даже не ищу то самое, которое люблю. Лучше я потерплю".

Напомним, что выросший в Харькове Максим Калиниченко провел в составе сборной Украины 47 матчей и забил семь мячей, дойдя с командой Олега Блохина до четвертьфинала ЧМ-2006. В футболке «Спартака» полузащитник, также игравший за «Днепр» и «Таврию», стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны (32 гола и 32 результативные передачи 196 поединках за «красно-белых»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шнур отреагировал на разгром сборной России в Лиге наций матерным стихотворением.

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