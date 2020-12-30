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Спорт

Знаменитый чемпион мира по футболу вложился в осеменение лошадей

19:19 30 декабря 2020
Томас Мюллер с женой Лизой

Чемпион мира в составе сборной Германии и победитель Лиги чемпионов в футболке «Баварии» Томас Мюллер и его жена Лиза переоборудовали свой конный завод Gut Wettlkam в станцию по осеменению лошадей, сообщает Bild.

Отмечается, что знаменитій футболист владеет конюшней, расположенной в коммуне Оттерфинг к югу от Мюнхена, уже много лет. А вот новый бизнес Мюллера, как сообщает издание, начнет функционировать в 2021 году.

«Мы с Лизой сделали следующий шаг в нашей „конской жизни“. Завод Gut Wettlkam вместе нашими жеребцами с нетерпением ждет сезона размножения-2021», — написал Томас Мюллер на своей странице в Instagram.

Сообщается, что желающие оплодотворить лошадь смогут выбрать одного из трех жеребцов — Д'Ави, Четыре Розы или Боумора. Стоит отметить, что разведение лошадей — прибыльный бизнес, с помощью которого можно заработать солидное состояние. К примеру, осеменение от двукратного чемпиона мира Д'Ави стоит 1 600 евро, при этом конь может дать много сотен потомков.

Напомним, что Томас Мюллер, выступающий за «Баварию» с 2008 года, — самый титулованный в истории немецкий футболист. В составе мюнхенского гранда и сборной Германии (100 поединков, 38 мячей) 31-летний форвард завоевал 27 (!) трофеев.

Кстати, жена Мюллера (в прошлом — модель) много лет занимается конным спортом и недавно выиграла Гран-при на немецком турнире Stuttgart German Masters.

Томас и Лиза со своими любимцами

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Томас Мюллер смотрел победный матч «Баварии» в компании своих собак.

Фото Instagram

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