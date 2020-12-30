«Динамо» договорилось о покупке израильского таланта: как играет Лиэль Абада

Киевское «Динамо», которому в феврале предстоят матчи 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге», близко к завершению сделки по переходу 19-летнего флангового полузащитника «Маккаби» из Петах-Тиквы Лиэля Абады, сообщает ynet.co.il.

Ожидается, что трансфер футболиста молодежной сборной Израиля будет оформлен вскоре после Нового года, когда Абада прибудет в Киев (предположительно — 5 января).

По информации израильских СМИ, сумма трансфера составит 5 млн евро, плюс «Маккаби» сможет рассчитывать на 20 процентов от суммы в случае дальнейшей перепродажи игрока.

Предстоящий переход футболиста в «Динамо» уже подтвердил отец Лиэля Абады.

— Сделка закрыта, осталось доделать лишь некоторые технические детали. Мы очень взволнованы и думаем об отлете сына в Украину. Это приятные хлопоты, — сказал Ронен Абада в комментарии ynet.co.il.

Отметим, что Лиэль Абада — один из главных талантов академии «Маккаби», который дебютировал за первую команду израильтян в январе прошлого года. С тех пор он сыграл во всех турнирах 54 матча и забил 12 мячей. В 13 играх текущего чемпионата Израиля полузащитник отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.

Кстати, один бывший футболист «Маккаби» из Петах-Тиквы уже играет в чемпионате Украины: в составе «Шахтера» не без успеха выступает полузащитник Манор Соломон.

Напомним, что футболисты «Динамо» выйдут из отпуска 11 января и проведут два тренировочных сбора — в ОАЭ и Турции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» отдало полузащитника Георгия Цитаишвили в аренду в «Ворсклу».

Фото ФК «Маккаби» (Петах-Тиква)

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