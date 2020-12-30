«Динамо» договорилось о покупке израильского таланта: как играет Лиэль Абада
Киевское «Динамо», которому в феврале предстоят матчи 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге», близко к завершению сделки по переходу 19-летнего флангового полузащитника «Маккаби» из Петах-Тиквы Лиэля Абады, сообщает ynet.co.il.
Ожидается, что трансфер футболиста молодежной сборной Израиля будет оформлен вскоре после Нового года, когда Абада прибудет в Киев (предположительно — 5 января).
По информации израильских СМИ, сумма трансфера составит 5 млн евро, плюс «Маккаби» сможет рассчитывать на 20 процентов от суммы в случае дальнейшей перепродажи игрока.
Предстоящий переход футболиста в «Динамо» уже подтвердил отец Лиэля Абады.
— Сделка закрыта, осталось доделать лишь некоторые технические детали. Мы очень взволнованы и думаем об отлете сына в Украину. Это приятные хлопоты, — сказал Ронен Абада в комментарии ynet.co.il.
Отметим, что Лиэль Абада — один из главных талантов академии «Маккаби», который дебютировал за первую команду израильтян в январе прошлого года. С тех пор он сыграл во всех турнирах 54 матча и забил 12 мячей. В 13 играх текущего чемпионата Израиля полузащитник отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.
Кстати, один бывший футболист «Маккаби» из Петах-Тиквы уже играет в чемпионате Украины: в составе «Шахтера» не без успеха выступает полузащитник Манор Соломон.
Напомним, что футболисты «Динамо» выйдут из отпуска 11 января и проведут два тренировочных сбора — в ОАЭ и Турции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» отдало полузащитника Георгия Цитаишвили в аренду в «Ворсклу».
Фото ФК «Маккаби» (Петах-Тиква)225
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