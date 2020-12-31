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Спорт

Не Сан-Ремо: Ибрагимович после бани плюхнулся в снег в одних трусах

9:25 31 декабря 2020
Златан Ибрагимович

39-летний шведский бомбардир Златан Ибрагимович, вложивший 3 млн евро в покупку участка леса для того, чтобы там охотиться и рыбачить, весело и с пользой проводит отпуск на родине.

Восстанавливающийся после травмы берцовой кости футболист попарился в бане, после чего, по классике жанра, плюхнулся в снег прямо во дворе. Благо, в Швеции его предостаточно. «Сан-Ремо, вот и мы», — подписал нападающий под видео, размещенном на его странице в Instagram.

Отметим, что в нынешнем сезоне Златан, переболевший коронавирусом, провел за «Милан» всего 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович назвал Диего Марадону единственным в истории футбола, кто лучше него.

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