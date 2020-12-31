Не очень-то и хотелось: Поветкин высказался о вероятности боя с Усиком

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин (36 побед, 25 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья), нокаутировавший британца Диллиана Уайта, перед этим дважды побывав в нокдауне, исключил возможность проведения поединка против непобедимого украинца Александра Усика (18 побед, 13 из них — нокаутом).

«Если честно, не смотрел его поединок с Чисорой. Но считаю Александра хорошим и сильным боксером. Ему все по зубам, все зависит от него. Тем не менее, я не собираюсь с ним драться. Разве больше не с кем? У нас с ним отличные приятельские отношения. При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Но, надеюсь, не будет такого, что останемся только мы вдвоем с Усиком, и выбора особого не будет», — рассказал россиянин в интервью «РИА Новости».

Напомним, что Поветкин является временным чемпионом мира по версии WBC, и свой титул будет защищать в бою-реванше с Уайтом, который запланирован на 30 января 2021 года. Усик же хочет встретиться в ринге с Энтони Джошуа, но готов за «щедрые отступные» разрешить британцу провести сначала объединительный поединок с Тайсоном Фьюри.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик считает Фьюри фаворитом в бою с Джошуа.

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