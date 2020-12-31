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Спорт

Родившийся в Украине футболист опередил Роналду и Левандовски в рейтинге результативности

17:32 31 декабря 2020
Никита Рукавица

Австралийский футболист Никита Рукавица стал рекордсменом-голеадором уходящего года.

33-летний нападающий, который защищает цвета «Маккаби» из Хайфы, стал автором впечатляющей результативной серии в 2020-м. На протяжении почти четырех месяцев, с 16 августа по 5 декабря, Рукавица в 13 матчах подряд неизменно отличался в воротах соперников его команды.

Среди «пострадавших» от ударов Никиты, родившегося в Николаеве, но в 14-летнем возрасте переехавшего вместе с семьей в Австралию, не только израильские клубы. В частности, на его счету четыре мяча в квалификации Лиги Европы, где «Маккаби» дошел до решающего раунда, в том числе и в ворота позапрошлогоднего финалиста Лиги чемпионов — лондонского «Тоттенхэма».

Отметим, что в рейтинге результативности нападающий обошел именитых голеадоров — португальца Криштиану Роналду (9 подряд матчей с забитыми мячами), поляка Роберта Левандовски и норвежца Эрлинга Холанда (по 7 голов).

Примечательно, что оборвалась серия Рукавицы в матче чемпионата Израиля с «Сахнином», в котором «Маккаби» одержал уверенную победу — 3:0. После того поединка Никита провел за клуб из Хайфы три поединка, и вновь забил в каждом из них по мячу. В том числе благодаря прекрасной результативности своего бомбардира «Маккаби» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 8 очков, а сам Рукавица имеет в своем активе уже 14 голов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что испанец Серхио Рамос, забив два гола Украине, побил рекорд результативности среди защитников в истории национальных сборных.

Фото ФК «Маккаби» Хайфа

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