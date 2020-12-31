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Спорт

Лучший футболист мира "сексуально" провел старый год в постели с 12 трофеями

19:11 31 декабря 2020
Роберт Левандовски

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, в мае второй раз ставший отцом, похвастался трофеями — как командными, так и индивидуальными, которые удалось завоевать в уходящем году.

Роберт решил «сексуально» подать фото для своих поклонников. Бомбардир лег в кровать, при этом обложившись кубками и статуэтками, которых в общей сложности набралось целых 12. «Доброе утро!» — была оставлена подпись под снимком, размещенном на официальной странице мюнхенского клуба в Twitter.

Отметим, что Левандовски вместе с «Баварией» стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. Среди индивидуальных призов — награды лучшему футболисту немецкой бундеслиги, лучшему бомбардиру чемпионата Германии, лучшему нападающему Лиги чемпионов, лучшему футболисту по версии УЕФА, лучшему футболисту мира по версии ФИФА, Globe Soccer Award и Tuttosport's Golden Player Award.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду стал обладателем приза Golden Foot.

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