«Особенное завершение года»: у капитана сборной Англии родился третий ребенок

Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн, у которого угнали элитный внедорожник, поделился с болельщиками радостной новостью.

В семье форварда родился сын, которого футболист со своей женой Кейт назвали Луисом Харри. «Наш прекрасный мальчик пришел в этот мир. Очень горжусь своей женой Кейт. Особенное завершение года», — написал Харри в канун Нового года на своей странице в Twitter, прикрепив фото из роддома с супругой и малышом на руках.

Отметим, что это первый наследник в семье 27-летнего футболиста. Харри и Кейт, женившиеся летом 2019-го, воспитывают двух дочерей — трехлетнюю Иви и двухлетнюю Вивьенн.

Харри и Кейт уже воспитівают двух дочерей

Примечательно, что на следующий день после рождения сына Кейн должен был играть в составе «Тоттенхэма» против «Фулхэма» в рамках очередного тура английской премьер-лиги. Но в итоге поединок так и не состоялся, поскольку у команды соперника были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, и форвард смог больше времени провести с супругой и новорожденным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанда родился четвертый ребенок.

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