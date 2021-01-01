Может ослепнуть: в руках футболиста сборной Норвегии взорвался фейерверк (фото 18+)

Футболист лидера чемпионата Турции «Галатасарая» и сборной Норвегии Омар Элабделлауи после празднования Нового года госпитализирован в клинику Liv Hospital с серьезными ожогами, сообщает официальный Twitter стамбульского клуба.

Как оказалось, в руке Элабделлауи взорвался фейерверк, в результате чего футболист получил ожоги рук, лица и глаз. Врачи пока не вынесли окончательный вердикт, но есть угроза, что Омар потеряет зрение. Пока футболист, у которого трое детей, перенес операцию на глазах в одной из лучших клиник Турции (особенно пострадал левый глаз Омара).

Вице-президент «желто-красных» Абдуррахим Албайрак выразил недовольство тем, что один из членов бригады «скорой», прибывшей на вызов, выложил в социальные сети фотографию травмированного игрока. Жуткий кадр…

Отметим, что 29-летний Омар Элабделлауи перебрался в «Галатасарай» на правах свободного агента прошлым летом и с тех пор провел за «канареек» 13 матчей. Уроженец Осло воспитывался в академии «Манчестер Сити», но за первую команду английского гранда так и не дебютировал. До переезда в Турцию в карьере Элабделлауи значатся выступления за «Стремгодсет», «Фейеноорд», «Айнтрахт» (Брауншвайг), «Халл Сити» и «Олимпиакос», в составе которого он стал двукратным чемпионом Греции и обладателем Кубка страны. В футболке сборной Норвегии защитник провел 29 матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Милана» и «Интера» Юмит Давала едва не остался без руки после взрыва фейерверка.

Фото ФК «Галатасарай»

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