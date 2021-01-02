Легионер «Динамо» Томаш Кендзера женится на украинке

Футболист киевского «Динамо» и сборной Польши Томаш Кендзера, выступающий в украинском клубе с 2017 года, решил порвать с холостяцкой жизнью и связать свою судьбу с сексапильной украинкой Викторией Стецык.

«Она сказала «да», — написал Томаш Кендзера в Instagram, сопроводив пост фото с возлюбленной.

По данным СМИ, киевлянка Виктория Стецык — училась в столичном университете имени Бориса Гринченко. В одном из интервью девушка рассказала, как познакомилась с футболистом, который, кстати, после переезда в Киев летом 2017 года расстался на родине со своей предыдущей девушкой Натальей Прзибиш.

«Прежде всего, я фанатка своего парня, — поведала Виктория Стецык польскому изданию Szpilki na trybunach. — Что касается моих любимых команд, то на первом месте у меня «Динамо» (Киев) и сборная Польши.

Пока я не встретила Томаша, футбол меня не интересовал. В моем семье игры редко смотрели. Мы познакомились через общих друзей. Томаш нашел меня в Instagram, и там мы начали общаться.

На самом деле, иногда быть девушкой футболиста может быть сложно. Томаш часто уезжает на матчи и сборы, поэтому мы можем долго не видеться. Профессиональный футболист много ездит и часто бывает не дома. Однако в целом жизнь с футболистом я бы не назвала сложной.

Каждый день я помогаю Томашу придерживаться диеты и готовлю. Конечно, я также стараюсь его выслушивать, помогать ему решать любые проблемы и утешать его, когда он расстроен. Но это нормально, и я думаю, что все отношения должны быть такими. Кроме того, я также поддерживаю его во время матчей, болея за него на трибунах или перед телевизором.

Хотела бы я поменять профессию Томаша? Я не хочу ничего менять. Я очень счастлива, что он счастлив. Я его очень поддерживаю в этом".

Кстати, в прошлом году, во время карантина, редакция таблоида Super Express придумала забавный турнир — Лигу чемпионов по сексуальности между женами и подругами польских футболистов. Так вот, Виктория Стецык дошла до 1/18 финала, где, по итогам голосования читателей, уступила девушке футболиста «Саутгемптона» Яна Беднарека — Юлии Новак.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская теннисистка Ольга Янчук родила легионеру «Динамо» Жерсону Родригесу сына.

Фото Instagram

404

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter