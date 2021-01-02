«На такой косяк способен только Зинченко»: Влада Седан забраковала новогоднее фото



Известная тележурналистка Влада Седан, которая летом прошлого года вышла замуж за футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, показала, как пара отпраздновала Новый год в Англии. При этом красавица нашла изъян в праздничном снимке.

«В этом году новогоднее фото мы делали сами, с помощью тайминга на телефоне, — написала Влада Седан в Instagram. — Задачка та еще, учитывая то, что помимо нас на фото нужно поймать двух неуловимых поросят. В общем, спустя 10 минут моих рывков от телефона к елке, у нас таки вышло одно нормальное фото. Хотя присмотревшись в нему внимательно, я заметила один косяк. На такой косяк способен только @zinchenko 96 . Так вот, кто заметит этот косяк первым, получит от меня новогодний подарок».

Понятное дело, подписчики живо принялись гадать, какой же «косяк» имела ввиду Влада Седан: «Лейба-контролька на рубашке», «Посмотрите на фото собак: один строгий, а один вообще не понимает, что происходит слева», «Порватая рубашка», «Скотч на окне висит, не снял, наверное, после того, как валенки вешал», «Носки забыл надеть», «Покривала криві на диванах», «Дед мороз за супругой Зинченко, а не на елке. Косяк Зины», «Треугольник на пятой точке», «Не включили елку».

Кстати, существует высокая вероятность того, что в воскресенье, 3 января, Александр Зинченко выйдет в «основе» «МС» на матч чемпионата Англии против «Челси», поскольку пять его одноклубников, фамилии которых не называют, заразились коронавирусом и находятся на самоизоляции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан побаловала поклонников горячими снимками на сеновале.

Фото Instagram

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