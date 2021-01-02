Жена Усика показала снимки с глубоким декольте на закрытой странице в Instagram

Екатерина Усик, супруга знаменитого украинского боксера Александра Усика, который осенью 2020-го победил в Лондоне британца Дерека Чисору, порадовала подписчиков «горячими» новогодними фото. Но не всех. 33-летняя красавица разместила снимки в коротком блестящем платье с внушительным декольте лишь на закрытой страничке в Instagram, доступ к которой ограничен. Кадры опубликовал портал xsport.ua.

Кстати, совсем недавно Екатерина снялась в фотосессии в брендовой одежде дома французской моды Dior.

Напомним, что в канун прошлого Нового года снимки сексапильной супруги Александра Усика опубликовала фотограф Алена Сергеева.

Александр и Екатерина, как известно, учились в параллельных классах и в 2009 году сыграли свадьбу. У пары трое детей — 10-летняя Лиза, 7-летний Кирилл и 5-летний Михаил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик рассказал о «драках» с сыновьями и с кем разговаривает на украинском языке.

Фото Instagram.com/alena.sergeevaa

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