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Спорт

Папа Римский рассказал, каким запомнил Диего Марадону и что отправил его семье

17:19 2 января 2021
Диего Марадона и Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск поведал, каким запомнился ему легендарный футболист Диего Марадона, умерший 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет.

«Я познакомился с Диего Марадоной в 2014 году. На поле он был поэтом, — цитирует 84-летнего Папу Франциска La Gazzetta dello Sport. — Великий чемпион, радовавший миллионы людей как в Аргентине, так и в Неаполе. При этом он был очень ранимым.

Помню, как Аргентина выиграла чемпионат мира в 1986 году благодаря Марадоне. Я был во Франкфурте. Было трудное время — я изучал язык и собирал материал для диссертации.

Только на следующий день узнал о победе Аргентины в матче с Германией, когда мальчик-японец написал на доске Viva l'Argentina во время урока немецкого языка. Было радостно, но я почувствовал одиночество, потому что не с кем было поделиться эмоциями от победы (Франциск — аргентинец. — Авт.).

Когда сообщили о смерти Марадоны, я помолился за него и послал семье четки со словами утешения".

К слову, сам Марадона, встречавшийся с Папой Римским трижды, позволял себе нелицеприятные высказывания о понтифике. «Да, я пошел против Папы Римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что церковь беспокоится о бедных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!» — сказал как-то Диего Марадона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стадиону в Неаполе присвоили имя Диего Марадоны.

Фото Getty Images

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