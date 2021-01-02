Финалист Лиги чемпионов «ПСЖ» назначил главным тренером своего бывшего капитана

Чемпион Франции и финалист Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» официально объявил о назначении новым главным тренером 48-летнего аргентинца Маурисио Почеттино, который сменил отправленного в отставку немца Томаса Тухеля. Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года и имеет опцию продления на один сезон.

Отметим, что экс-защитник сборной Аргентины Почеттино вернулся в родной клуб 18 лет спустя. В 2001—2003 годах Маурисио в 95 поединках забил за парижан шесть мячей и был капитаном команды.

«Я невероятно счастлив и горд стать новым главным тренером «ПСЖ». Благодарю руководство клуба за доверие. Как вы знаете, «Пари Сен-Жермен» всегда занимал особое место в моем сердце. У меня невероятные воспоминания об этом клубе, особенно — об особой атмосфере стадиона «Парк де Пренс».

Сегодня я возвращаюсь в клуб с амбициями и скромностью, а также с нетерпением жду работы с одними из самых талантливых игроков мира. У этой команды невероятный потенциал, и мы с тренерским штабом сделаем все ради улучшения результатов «ПСЖ» во всех турнирах.

Мы также сделаем все, чтобы дать нашей команде атакующий футбол, который всегда любили парижские болельщики", — цитирует Маурисио Почеттино официальный сайт «Пари Сен-Жермен».

В 2001 году Маурисио Почеттино пришел в «ПСЖ» как футболист, в 2021-м — как тренер

Кстати, аргентинец стал всего вторым тренером не из Европы в полувековой истории «ПСЖ». Первым был бразильский специалист Рикардо Гомес, работавший в Париже с 1996 по 1998 год. С ним команда выиграла Кубок Франции и Кубок французской лиги, а также заняла второе место в чемпионате страны в сезоне-1996/1997.

Напомним, что ранее Маурисио Почеттино работал главным тренером «Эспаньола», «Саутгемптона» и «Тоттенхэма», с которым в 2019 году дошел до финала Лиги чемпионов.

После 17 туров «ПСЖ» занимает в чемпионате Франции третье место, отставая на одно очко от «Лиона» и «Лилля». В 1/8 финала Лиги чемпионов парижанам предстоят поединки с «Барселоной».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «ПСЖ» расторг контракт с испанским футболистом Хесе Родригесом, изменившим жене.

Фото ФК «Пари Сен-Жермен»

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