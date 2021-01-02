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Спорт

У футболиста сборной Украины родилась дочь

10:05 3 января 2021
Александр Зубков с женой Анной

Футболист венгерского «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков 2 января стал отцом. О рождении дочери сообщила в Instagram жена 24-летнего игрока Анна. Вес малышки, появившейся на свет в одном из роддомов Киева, — 3690 граммов, вес — 54 сантиметра.

Сам игрок в соцсетях поблагодарил любимую за ребенка: «Спасибо тебе, моя любовь, за такой подарок. Безумно люблю тебя».

Отметим, что отношения у пары завязались в 2017 году. Летом 2019-го Александр сделал Анне предложение у Эйфелевой башни в Париже, а в октябре пара отгуляла свадьбу в киевском ресторане «Прага».

Ради семьи Анна оставила работу медика в Украине (девушка закончила Харьковский национальный фармацевтический университет и некоторое время работала врачом в лаборатории), отправившись за мужем в Венгрию.

Кстати, уже будучи беременной, Анна Зубкова снялась в откровенной фотосессии.

Напомним, что Александр Зубков в составе «Ференцвароша» (клуб из Будапешта заплатил за него «Шахтеру» 1,5 млн евро) стал чемпионом Венгрии и выступал в Лиге чемпионов. В футболке сборной Украины полузащитник провел 5 матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста «Динамо» Карлоса де Пены родился сын.

Фото Instagram

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