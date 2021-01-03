Гарсия — Кэмпбелл: лучшие моменты боя за временный титул WBC
В ночь на воскресенье, 3 января, на арене American Airlines Center в Далласе (США) состоялось боксерское шоу, в главном бою которого за временный титул чемпиона WBC в легком весе сразились 22-летний американец Райан Гарсия (21 победа, 18 из них — нокаутом) и 33-летний олимпийский чемпион из Великобритании Люк Кэмпбелл (20 побед, 16 из них — нокаутом, 4 поражения), проигравший в августе 2019-го по очкам Василию Ломаченко (с тех пор англичанин не боксировал).
Двенадцатираундовый поединок, на котором присутствовал чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес, завершился в седьмой трехминутке после того, как Гарсия по прозвищу Маменькин Сынок нокаутировал соперника мощным ударом по печени. При этом стоит отметить, что во втором раунде Кэмпбелл шикарным «выстрелом» с левой отправил американца с мексиканскими корнями в нокдаун, но не смог довершить начатое.
January 2, 2021
January 3, 2021
По информации аналитиков, Гарсия, ставший обязательным претендентом на чемпионский титул WBC, за бой нанес 94 точных удара из 293 попыток (процент точности составил 32%), у Кэмпбелла — 74 попадания из 331-го (22% точности).
Непобедимый Райан Гарсия выиграл 21-й бой в карьере
«Мое выступление определенно показало многим людям, кем я являюсь на самом деле. Я должен был показать, что я воин. После нокдауна мне нужно было немного успокоиться. Знал, что могу побить его, но я был потрясен. Это безумие», — сказал американец после победы.
Кстати, Райан Гарсия с 7,8 миллиона подписчиков в Instagram — один из самых популярных боксеров в мире. «Круче» американца только Энтони Джошуа (11,9 млн подписчиков), Майк Тайсон (14,3 млн) и Флойд Майвезер (24,4 млн). Для сравнения: у Василия Ломаченко — 1,9 млн подписчиков в Instagram, а у Александра Усика — 1 млн.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик в бою в Лондоне победил британца Дерека Чисору.
Фото Twitter Golden Boy960
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