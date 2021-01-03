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Спорт

Гарсия — Кэмпбелл: лучшие моменты боя за временный титул WBC

8:36 3 января 2021
Райан Гарсия&nbsp;— Люк Кэмпбелл

В ночь на воскресенье, 3 января, на арене American Airlines Center в Далласе (США) состоялось боксерское шоу, в главном бою которого за временный титул чемпиона WBC в легком весе сразились 22-летний американец Райан Гарсия (21 победа, 18 из них — нокаутом) и 33-летний олимпийский чемпион из Великобритании Люк Кэмпбелл (20 побед, 16 из них — нокаутом, 4 поражения), проигравший в августе 2019-го по очкам Василию Ломаченко (с тех пор англичанин не боксировал).

Двенадцатираундовый поединок, на котором присутствовал чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес, завершился в седьмой трехминутке после того, как Гарсия по прозвищу Маменькин Сынок нокаутировал соперника мощным ударом по печени. При этом стоит отметить, что во втором раунде Кэмпбелл шикарным «выстрелом» с левой отправил американца с мексиканскими корнями в нокдаун, но не смог довершить начатое.

По информации аналитиков, Гарсия, ставший обязательным претендентом на чемпионский титул WBC, за бой нанес 94 точных удара из 293 попыток (процент точности составил 32%), у Кэмпбелла — 74 попадания из 331-го (22% точности).

Непобедимый Райан Гарсия выиграл 21-й бой в карьере

«Мое выступление определенно показало многим людям, кем я являюсь на самом деле. Я должен был показать, что я воин. После нокдауна мне нужно было немного успокоиться. Знал, что могу побить его, но я был потрясен. Это безумие», — сказал американец после победы.

Кстати, Райан Гарсия с 7,8 миллиона подписчиков в Instagram — один из самых популярных боксеров в мире. «Круче» американца только Энтони Джошуа (11,9 млн подписчиков), Майк Тайсон (14,3 млн) и Флойд Майвезер (24,4 млн). Для сравнения: у Василия Ломаченко — 1,9 млн подписчиков в Instagram, а у Александра Усика — 1 млн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик в бою в Лондоне победил британца Дерека Чисору.

Фото Twitter Golden Boy

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Гарсия — Кэмпбелл: лучшие моменты боя за временный титул WBC

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