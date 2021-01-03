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Спорт

«Что здесь платьем называют?»: дочь Кафельникова «сэкономила» на одежде за праздничным столом на Бали

12:26 3 января 2021
Алеся Кафельникова

Дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, порадовала своих подписчиков в Instagram новыми «горячими» снимками. На сей раз — с празднования Нового года на Бали.

22-летняя девушка выложила фото, на которых она запечатлена в откровенном платье. На заднем плане — большой экран с трансляцией «Иронии судьбы».

Большинство подписчиков Алеси оценили увиденное восторженными комментариями: «Ого! Соблазнительная красавица», «Куколка! Очаровательная девушка», «Это незаконно так выглядеть. Шикарна. С Новым годом», «Наряд, конечно, вау!» Правда, не обошлось и без колкостей: «Что здесь платьем называют? Кусок шелка на бечевках?», «Банный наряд!», «Надеюсь, не видит папа платье».

К слову, в 2017 году Алеся Кафельникова провела несколько месяцев в клинике после передозировки наркотиков. Закончив реабилитацию, она вернулась в модельный бизнес и начала строить карьеру. Пару лет назад девушка прожила на Бали целых пять месяцев — всю зиму и большую часть весны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алеся Кафельникова поделилась «голым» фото.

Фото Instagram

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