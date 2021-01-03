Бедный Гаэль: Свитолина беспардонно выставила возлюбленного подкаблучником

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (5-я в мировом рейтинге), заявленная в основной сетке Australian Open (8−21 февраля), вместе со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом поделились на общей странице в Instagram смешным видеороликом.

Украинка беспардонно отобрала у француза, занимающего в мужском теннисном рейтинге 11-ю позицию, кусок шоколада да еще всем своим видом показала, кто в доме хозяйка. Бедный Гаэль…

Кстати, перед Новым годом Элина, выигравшая в 2020-м два турнира WTA — в мексиканском Монтеррее и французском Страсбурге, призналась, что в ближайшее время «хочет выучить до конца французский язык», и похвасталась новой — четвертой — татуировкой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина сексуально станцевала с бутылкой на голове.

Фото Instagram

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