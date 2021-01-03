Сердце футболиста остановилось прямо во время матча чемпионата Португалии: видео инцидента

В воскресенье, 3 января, поединок третьего дивизиона чемпионата Португалии между «Алверкой» и «Униау Альмером» был прерван на 27-й минуте после того, как один из футболистов неожиданно рухнул без сознания на газон, сразу вызвав панику.

Как сообщает abola.pt, у 24-летнего бразильского нападающего команды хозяев Алекса Аполинарио (на фото в темной форме) случилось остановка сердца. На поле срочно выехала «скорая», и врачи принялись реанимировать футболиста.

После того, как бразильца увезли в больницу, футболисты обеих команд, обнявшись, расположились в районе центрального круга. У многих на глазах были слезы, а игра так и не возобновилась.

Как сообщает О Jogo, Аполинарио был реанимирован в машине скорой помощи. По дороге в медицинское учреждение состояние бразильского футболиста оставалось стабильным. Согласно информации, собранной abola. pt, по мнению врачей, решающими для состояния игрока будут ближайшие 48 часов.

Отметим, что Алекс Аполинарио выступает за «Алверку» с января 2019 года, перейдя из родного бразильского «Крузейро» на правах свободного агента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист «Аякса» Дейли Блинд потерял сознание прямо на поле.

Фото abola. pt

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