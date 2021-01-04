Криштиану Роналду превзошел достижение Короля футбола Пеле

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный в конце 2020-го лучшим футболистом мира ХХI века, открыл счет своим голам в новом году. «Дубль» и результативная передача 35-летнего португальца помогли Старой Синьоре разгромить в чемпионате Италии «Удинезе» (4:1).

«Браво, парни! Мы начали 2021 год наилучшим образом», — написал Криштиану Роналду в Instagram.

При этом Роналду забил свои 757-й и 758-й голы в официальных матчах за клубы и сборную, превзойдя достижение легендарного Короля футбола бразильца Пеле (757 мячей). Абсолютный рекорд по количеству точных ударов в официальных играх принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год 805 раз поразил ворота соперников.

В соцсетях уже отметили достижение Криштиану Роналду, обошедшего по числу голов в официальных матчах легендарного Пеле

Напомним, что в декабре 2020-го другой рекорд Пеле (по числу мячей за одну команду) побил форвард «Барселоны» Лионель Месси. Правда, бывший клуб бразильца «Сантос» в своем заявлении усомнился в легитимности достижения звездного аргентинца.

Добавим, что Криштиану Роналду, поигравший ранее за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», с 14 точными ударами в 11 встречах сезона возглавляет бомбардирскую гонку серии А (у Ромелу Лукаку из «Интера» — 12 голов). Что же касается «Юве», то туринцы идут в чемпионате Италии лишь седьмыми, отставая от лидирующего «Милана» на 10 очков, но имея при этом одну игру в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду вручили престижную награду Golden Foot.

Фото Twitter ФК «Ювентус», goal.com

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