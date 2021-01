«Ты никогда не будешь один»: умер исполнитель самой известной футбольной песни в мире

Фронтмен британской группы Gerry & The Pacemakers и заядлый болельщик «Ливерпуля» Джерри Марсден (на фото в заголовке — с Юргеном Клоппом), чья версия песни You'll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь один») стала гимном титулованного футбольного клуба, скончался в возрасте 78 лет из-за проблем с сердцем (в 2003 и 2016 годах он перенес операции на сердце), сообщает mirror.co.uk.

«Голос Джерри сопровождал наши самые важные вечера. Его гимн собрал игроков, сотрудников и фанатов со всего мира, чтобы создать что-то действительно особенное. Слова Джерри будут жить с нами вечно. Ты никогда не будешь один», — гласит сообщение в Twitter-аккаунте ФК «Ливерпуль».

В 1963 году композиция You'll Never Walk Alone принесла Джерри первое место в британских чартах, позволив опередить даже легендарных «Битлз».

«Джерри был моим товарищем с первых дней в Ливерпуле. Он и его группа были нашими главными соперниками на местной сцене. Его незабываемые исполнения You'll Never Walk Alone и Ferry Cross the Mersey остаются в сердцах многих людей напоминанием о радостных временах в британской музыке», — одним из первых откликнулся в Twitter на кончину Джерри Марсдена легендарный участник «Битлз» Пол Маккартни.

Джерри Марсден (третий слева в первом ряду) в компании «Битлз»

Впоследствии песню You'll Never Walk Alone перепевали другие исполнители (Фрэнк Синатра, Марио Ланца, Элвис Пресли, Рэй Чарльз), но именно Марсден оставался каноническим голосом фанатов «Ливерпуля». Давно стало традицией, что перед каждой игрой болельщики на «Энфилде» поют именно эту песню (в 2018 году фанаты последний раз исполнили гимн вместе с Марсденом).

Отметим, что песня «Ты никогда не будешь один» была написана композитором Ричардом Роджерсом и поэтом Оскаром Хаммерстайном в 1945 году для мюзикла «Карусель» при трагичных обстоятельствах: умер лучший друг композитора, и именно его памяти авторы посвятили композицию.

У Джерри Марсдена остались жена Полин, с которой он прожил в браке 55 лет, и дочери Иветт и Виктория.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный вратарь «Ливерпуля» Рэй Клеменс.

Фото Twitter Пола Маккартни, ФК «Ливерпуль»

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter