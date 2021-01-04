Чемпионы своих стран: «Динамо» узнало первых соперников на сборе в Эмиратах

Лидер чемпионата Украины киевское «Динамо», которому 18 и 25 февраля предстоят матчи 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге», узнал первых соперников на тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Как известно, подопечные Мирчи Луческу выйдут из отпуска 11 января и после прохождения традиционного медобследования в Киеве 15 января отправятся в Эмираты.

В первом спарринге «бело-синие» 18 января сыграют с чемпионом Польши «Легией» из Варшавы, а во втором 21 января — с сильнейшим клубом чемпионата Беларуси «Шахтером» из Солигорска, возглавляемым украинским специалистом Романом Григорчуком.

Оба поединка начнутся в 15:00 по киевскому времени и будут показаны на клубном канале «Динамо» в YouTube.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» близко к подписанию контракта с полузащитником израильского «Маккаби» (Петах-Тиква) Лиэлем Абадой.

Фото ФК «Динамо»

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