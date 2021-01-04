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Спорт

Бетао вспомнил, как «Динамо» забило невероятный гол без единого касания мяча: видеодоказательство

17:23 4 января 2021
Бетао

Экс-легионер киевского «Динамо», 37-летний бразилец Бетао, во время общения с фанатами в Instagram, рассказал о самом невероятном случае в его футбольной карьере.

Чемпион Украины вспомнил гол динамовцев в ворота «Маккаби» из Хайфы на тренировочном сборе в феврале 2012 года, когда его команда забила, ни разу не коснувшись мяча. За киевлян все сделали голкипер израильтян и сумасшедший ветер.

— Меня всегда интересовала культура других стран. История Украины была очень богатой, многое в ней обогатило мировую культуру… Сегодня я говорю на русском и французском.

Самый необычный момент в футболе, который я видел, тоже был в «Динамо». Мы играли в Израиле контрольный матч. Вратарь соперника выбил мяч от ворот, но тот из-за ветра влетел в его же ворота. Судья засчитал гол, — цитирует Бетао dynamo.kiev.ua.

Напомним, что бразильский защитник Бетао выступал за «Динамо» в 2008—2013 и 2015 годах, сыграв 169 матчей. В составе «бело-синих» футболист по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка Украины. После выступлений во французском «Эвиане» Бетао вернулся на родину и в свои 37 лет еще носит капитанскую повязку в бразильском клубе «Аваи».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны первые соперники «Динамо» на сборе в ОАЭ.

Фото Instagram

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