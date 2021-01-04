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Спорт

Кремлев всегда выступал против Украины, — Завьялов возмущен избранием россиянина боссом мирового бокса

19:56 4 января 2021
Михаил Завьялов

Президент Лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов (на фото) резко прокомментировал избрание россиянина Умара Кремлева президентом Международной федерации любительского бокса (AIBA).

«Для меня это удар. Кремлев всегда выступал против Украины, — цитирует 82-летнего Михаила Завьялова «Сегодня». — Человек, который имел несколько судимостей. Видимо, имеет связи с КГБ. Конечно, решают все деньги. Мне кажется, что куплены все голоса. Это все не хорошо для бокса.

Я 50 лет в боксе, знаю и любительский бокс. Я предлагал на должность президента Серика Конакбаева из Казахстана. Очень грамотный, кандидат наук. Неподкупный. Он правильно бы вел дела.

У меня много друзей в России были возмущены, когда Кремлева выбирали генсеком национальной федерации: его противников чуть ли не с автоматами не пускали на голосование. Но Россия есть Россия. Пока там такая система, не будет ничего хорошего".

Умар Кремлев

Читайте также — Ломаченко непобедим, а Усика в супертяжах может побить только один боксер, — Михаил Завьялов

Отметим, что весной 2020-го Умар Кремлев поддержал знаменитых украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которых после съемок в российском фильме о церкви внесли в базу «Миротворца», выразив готовность предоставить им российское гражданство, «если десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что босс украинского бокса Владимир Продивус призвал голосовать за россиянина на выборах президента AIBA.

Фото AIBA

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