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Спорт

«Это все ветер»: тренер английского клуба расплакался прямо на поле после победы над «Ливерпулем»

10:01 5 января 2021
Юрген Клопп Ральф Хазенхуттль

В рамках 17-го тура английской премьер-лиги «Саутгемптон» принимал на своем поле лидера — «Ливерпуль».

Уже на 2-й минуте, оригинально разыграв штрафной удар, хозяева вышли вперед и удержали свое минимальное преимущество до финального свистка, одержав первую победу над «мерсисайдцами» с января 2017 года. Тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхуттль эмоционально отреагировал на успех своих подопечных и, упав на колени, расплакался прямо на поле.

Видеообзор матча

 

Впрочем, в послематчевом интервью немецкий специалист с юмором отреагировал на вопрос журналиста о слезах. «Это вовсе не мои эмоции, а просто ветер сильный», — пошутил Хазенхуттль.

Отметим, что благодаря этому успеху «Саутгемптон» поднялся на шестое место в таблице. А вот «Ливерпуль», не побеждающий уже в трех матчах премьер-лиги, растерял свое преимущество и позволил «Манчестер Юнайтед» сравняться по набранным очкам (по 33), причем «красные дьяволы» имеют еще игру в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принес свои извинения после получения награды лучшему тренеру года.

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