Одна из лучших футболисток в истории объявила о помолвке с одноклубницей

34-летняя бразильская футболистка Марта, шесть раз (2006--2010, 2018) признававшаяся лучшей в мире и являющаяся рекордсменкой по количеству забитых мячей (17) в финальных турнирах чемпионата мира, решилась пойти под венец. Избранницей спортсменки стала ее одноклубница по американскому «Орландо Прайд» Тони Прессли, которая младше нее на четыре года.

«Это еще одна глава истории, которую мы пишем вместе», — подписала Марта под фотографией с Тони на своей странице в Instagram, на которую подписаны 2,3 млн человек.

Отметим, что Марта выступает за «Орландо Прайд» с 2017 года, а Прессли вернулась из аренды в австралийской «Канберре Юнайтед» в 2018-м, после чего девушки уже не расставались. Известно, что избранница титулованной бразильянки — вегетарианка и защитница животных. В августе 2019-го у Тони диагностировали рак груди, но после перенесенной в октябре того же года операции недуг удалось побороть.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладатель женского «Золотого мяча"-2019 Меган Рапино позвала под венец четырехкратную чемпионку НБА.

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