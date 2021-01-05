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Спорт

Известный футболист попал в скандал из-за ужасного ДТП с его авто за 400 тысяч долларов

19:44 5 января 2021
Лис Муссе с Lamborghini Aventador

24-летний нападающий английского «Шеффилд Юнайтед» Лис Муссе попал в скандальную ситуацию. Элитный автомобиль футболиста Lamborghini Aventador (к слову, такой же, как у звезды мадридского «Реала» Эдена Азара) стоимостью более 400 тысяч долларов попал в ужасную аварию. Суперкар оранжевого цвета сначала врезался во внедорожник, который отлетел в каменный отбойник, а затем «встретился» с еще одним припаркованным автомобилем.

Местный житель, ставший свидетелем ДТП, назвал чудом тот факт, что никто не погиб. «У Lamborghini был оторван борт с правой стороны, вся дорога была завалена мусором. Внедорожник развернулся на 90 градусов и врезался в твердый каменный отбойник, на дорогу пролилось масло и топливо. Это была довольно неприятная сцена… Если бы кто-то проходил мимо в момент столкновения, гибели было бы не избежать. Это чудо, что все обошлось лишь покореженными автомобилями», — приводит слова 57-летнего мужчины издание Sheffield Star.

Также очевидец сообщил, что из покореженного Lamborghini выбрались двое мужчин, один из которых покинул место аварии до прибытия экстренных служб. Второй человек, находившийся в элитном автомобиле, был допрошен полицией, после чего арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде, но затем в участке был освобожден. При этом не сообщается, был ли сам футболист в том автомобиле в момент ДТП, а клуб уже начал внутреннее расследование в связи с данным инцидентом.

Отметим, что Лис Муссе выступает за «Шеффилд Юнайтед» с 2019 года. В прошлом сезоне француз стал лучшим бомбардиром команды, забив 6 мячей в 30 матчах премьер-лиги, а вот в четырех проведенных играх нынешнего чемпионата Англии пока отличиться не смог.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник «Тоттенхэма» Данни Роуз разбил элитный внедорожник в ночной аварии.

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