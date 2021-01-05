Умер известный украинский футболист и тренер

Закарпатский футбол понес очередную потерю. После того, как в июле прошлого года погиб в ДТП известный тренер Виктор Ряшко, перестало биться сердце украинского футболиста и тренера Тиберия Корпоная. О смерти уроженца Костромской области, делавшего первые шаги в профессиональном футболе на Закарпатье, сообщили 5 января в Закарпатской ассоциации футбола.

Тиберий Корпонай (справа) и Виктор Ряшко

Годы игровой карьеры Тиберий Тибериевич провел в таких командах, как «Говерла» (Ужгород), «Авангард» (Ровно), «Карпаты» (Львов), «Буковина» (Черновцы), «Торпедо» (Луцк), «Приладист» (Мукачево), «Закарпатье» (Ужгород), «Кремень» (Кременчуг). После развала СССР возглавлял профессиональные команды — «Кремень», «Карпаты» (Мукачево), «Николаев», также был тренером в мукачевской ДЮСШ, занимаясь с детьми.

Тиберий Корпонай вошел в историю украинского футбола после того, как три брата приняли участие в одном матче высшего отечественного дивизиона. В поединке между «Кремнем» и тернопольской «Нивой» на поле по разные стороны баррикад сошлись Адальберт и Иван, а ассистентом главного тренера хозяев Анатолбыл Тиберий.

Отметим, что в апреле 2017-го умер средний из братьев Корпонай, Адальберт (Тиберий был старшим), которого не смогли спасти после того, как диагностировали рак кишечника.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер «Карпат» Валентин Ходукин умер от коронавируса.

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