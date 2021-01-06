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Спорт

Гол форварда сборной Украины принес его команде победу над турецким грандом

9:58 6 января 2021
Артем Кравец Коньяспор

Украинский форвард Артем Кравец, после переезда в Турцию сошедшийся с красавицей-женой, продолжает собирать «скальпы» турецких грандов.

В ноябре прошлого года его гол помог «Коньяспору» обыграть «Фенербахче» (2:0), а в рамках 17-го тура турецкого чемпионата Кравец забил уже в ворота многократного чемпиона и рекордсмена по завоеванным Кубкам и Суперкубкам страны — «Галатасарая» (4:3). При этом точный удар форварда сборной Украины на второй компенсированной минуте в голевой перестрелке оказался победным для его команды.

Видеообзор матча

Отметим, что это уже второй мяч для Кравца в новом году. 2 января он забил в ворота «Хатайспора» — правда, это не помогло «Коньяспору» избежать поражения (1:2). На счету нашего соотечественника уже 7 мячей в турецкой суперлиге, и он является лучшим бомбардиром своей команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Марьян Швед забил дебютный гол за бельгийский «Мехелен».

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