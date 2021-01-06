Экс-тренер «Шахтера» подхватил коронавирус

Бывший тренер донецкого «Шахтера» португалец Паулу Фонсека, дом которого обокрали на 100 тысяч евро, сдал положительный тест на коронавирус.

Возглавляющий римскую «Рому» специалист не сможет руководить действиями команды в предстоящем матче серии А, в котором «волки» сыграют на выезде с «Кротоне». При этом, как информирует La Gazzetta dello Sport, изначально в клубе сообщали о гастроэнтерите у главного тренера, чем и объясняли отсутствие наставника в делегации, отправившейся на матч.

Добавим, что «Рома» под руководством Фонсеки выиграла четыре из пяти последних матчей в рамках чемпионата Италии, благодаря чему набрала 30 очков (9 побед, по 3 ничьи и поражения) и поднялась на третье место в турнирной таблице. Впереди — лишь два миланских клуба (у «Милана» 37 баллов, у «Интера» — 36). Также «волки» вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сразятся с португальской «Брагой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля заразился коронавирусом.

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