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Спорт

Умер легендарный футболист «Манчестер Сити»

14:02 6 января 2021
Колин Белл

На 75-м году жизни после непродолжительной болезни скончался бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Колин Белл.

«Бессмертный», — оставлена подпись под видео лучших моментов игры в исполнении полузащитника, размещенном на официальной странице клуба в Twitter.

Отметим, что Белл выступал за «МанСити» с 1966-го по 1979 год, сыграв 492 матча и забив 152 мяча. За это время «горожане» вышли из второго в высший дивизион, стали чемпионами Англии (1968), завоевали Кубок страны (1969) и Кубок Лиги (1970, 1976), стали обладателями национального Суперкубка (1968, 1972), а также пополнили клубный музей Кубком обладателей Кубков (1970). В клубе отметили вклад полузащитника в историю «Сити», назвав его именем одну из трибун домашнего стадиона.

На счету Колина также 48 матчей и девять голов в составе сборной Англии, с которой он стал бронзовым призером ЧЕ-1968 в Италии и принимал участие на ЧМ-1970 в Мексике. В 1998-м легенду «МанСити» включили в топ-100 легенд чемпионата Англии, а в 2005-м — и в музей национальной футбольной славы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер самый молодой футболист в истории «МанСити» Глин Пардо.

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