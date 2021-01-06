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Спорт

Вице-чемпион Европы по футболу едва не погиб в страшном ДТП

19:17 6 января 2021
Морган Де Санктис

43-летний бывший голкипер итальянец Морган Де Санктис серьезно пострадал в автомобильной аварии, произошедшей поздно вечером 5 января в Риме. Напомним, во время празднования Нового года сильные ожоги получил футболист сборной Норвегии Омар Элабделлауи, у которого в руке взорвался фейерверк.

Как сообщает Il Messaggero, экс-футболист, ныне занимающий должность директора в столичной «Роме», был доставлен с места ДТП в больницу, где наутро ему была сделана операция по удалению селезенки и остановке посттравматического кровотечения. Также врачи диагностировали у Моргана перелом ребер и травму спину. При этом Де Санктис находится в сознании и его жизни ничего не угрожает — можно сказать, что родился он в рубашке.

Отметим, что голкипер завершил карьеру в 2017 году. За годы выступлений защищал цвета таких клубов, как «Ювентус», «Удинезе», «Наполи», «Рома», «Севилья» (Испания), «Галатасарай» (Турция), «Монако» (Франция). В составе сборной Италии провел шесть матчей, стал вице-чемпионом Европы в 2012 году — правда, на полях Украины и Польши не провел ни одного матча, находясь за могучей спиной Джанлуиджи Буффона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, ныне возглавляющий «Рому», заразился коронавирусом.

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