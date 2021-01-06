Капитан «Динамо» с женой в необычном образе тепло поздравили с Рождеством
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук празднует Рождество в семейном кругу.
Капитан столичного клуба вместе с женой Анной, вернувшись домой с отдыха на Мальдивах, на украинском языке поздравили всех болельщиков с одним из главных христианских праздников, записав милое видео.
Напомним, что футболисты столичного клуба выйдут из отпуска 11 января, после чего отправятся на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Уже известны первые соперники «бело-синих» в 2021 году: 18 января подопечные Мирчи Луческу сыграют с польской «Легией», а 21-го померяются силами с солигорским «Шахтером».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ассистент Мирчи Луческу итальянец Диего Лонго покинул «Динамо».
Фото JetSetter.ua102
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