Капитан «Динамо» с женой в необычном образе тепло поздравили с Рождеством

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук празднует Рождество в семейном кругу.

Капитан столичного клуба вместе с женой Анной, вернувшись домой с отдыха на Мальдивах, на украинском языке поздравили всех болельщиков с одним из главных христианских праздников, записав милое видео.

Напомним, что футболисты столичного клуба выйдут из отпуска 11 января, после чего отправятся на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Уже известны первые соперники «бело-синих» в 2021 году: 18 января подопечные Мирчи Луческу сыграют с польской «Легией», а 21-го померяются силами с солигорским «Шахтером».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ассистент Мирчи Луческу итальянец Диего Лонго покинул «Динамо».

Фото JetSetter.ua

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter