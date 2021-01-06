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Спорт

Капитан «Динамо» с женой в необычном образе тепло поздравили с Рождеством

7:39 7 января 2021
Сергей Сидорчук с женой Анной

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук празднует Рождество в семейном кругу.

Капитан столичного клуба вместе с женой Анной, вернувшись домой с отдыха на Мальдивах, на украинском языке поздравили всех болельщиков с одним из главных христианских праздников, записав милое видео.

Напомним, что футболисты столичного клуба выйдут из отпуска 11 января, после чего отправятся на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Уже известны первые соперники «бело-синих» в 2021 году: 18 января подопечные Мирчи Луческу сыграют с польской «Легией», а 21-го померяются силами с солигорским «Шахтером».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ассистент Мирчи Луческу итальянец Диего Лонго покинул «Динамо».

Фото JetSetter.ua

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